El nuevo proyecto de Ivette Vergara tras su salida de «Mucho Gusto» 23 mayo

Hace un tiempo te contamos sobre la repentina salida de Ivette Vergara de «Mucho Gusto», debido a una reestructuración del matinal en el que participó como panelista por casi 6 años.

Pero Ivette rápidamente comenzó a trabajar en nuevos proyectos, siendo uno de estos el ayudar a sus seguidores a motivarse para hacer ejercicio, a través de rutinas que hace en el living de su casa, las que luego sube a su cuenta de Instagram.

En entrevista con el diario La Cuarta, la periodista comentó que: «Empecé a publicar mis rutinas de ejercicios porque siempre me preguntaban cómo te mantienes, qué haces, qué comes, cómo entrenas. Empecé grabando mis entrenamientos en el gimnasio, pero me di cuenta de que muchos no iban al gimnasio porque no tenían plata, tiempo, etc. Y, claro, puedes no tener lucas para ir al gimnasio, pero hoy hay plazas, tienes lugares para hacer ejercicios, no hay excusas, y decidí hacerlo en mi casa».

Junto con esto Ivette aseguró que efectivamente los videos los hace en su casa: «Muevo la alfombra, corro un poco el sillón y listo. Todas las rutinas son supervisadas por mi entrenador. Como complemento se puede usar una botella o un kilo de arroz en vez de pesas, para no complicarlas».

Con sus videos, la ex panelista pretende fomentar que nunca es tarde para hacer ejercicio, pues en su experiencia «gracias al deporte y el alto rendimiento que siempre he hecho, pues partí en el deporte a los 11 años, hoy tengo una vida muy saludable y eso también se lo transmití a mis hijos».

Ivette Vergara también comentó que lo que más le piden sus seguidoras son ejercicios relacionados con el abdomen. «Subí una rutina específica de abdomen. Pero ojo, no es que hagas la rutina y te quede la guata plana altiro. Hay otra serie de factores que influyen, como la alimentación, en lo que también quiero empezar a dar tips».

Finalmente se refirió sobre los medios de comunicación y lo que espera de sus proyectos en redes sociales. «Hoy el negocio de la tele está en crisis económica y las plataformas virtuales llegaron para quedarse. Y las opciones para uno son más de las que habían hace 10 años. No me he planteado vivir de esto, pero para mí utilizar las redes sociales es aportar».