El incómodo reencuentro entre Joche Bibbó y su ex a un año del quiebre 30 mayo

Hace un año que Joche Bibbó y Fernanda Figueroa terminaron su pololeo de cuatro años en medio del escándalo, pues el argentino acusó a la modelo de serle infiel, mientras que ella aseguró ser víctima de violencia verbal por parte de él.

Por lo mismo, desde mayo del año pasado que el parcito no se había visto las caras, eso hasta ahora. Pues la ex pareja se reencontró durante el estreno en Chile de la película «Godzilla II: El Rey de los Monstruos» y al parecer este resultó ser un momento más que incómodo.

Al ser consultada sobre esto por Las Últimas Noticias, la joven confesó que con Joche habían estado evitándose desde que terminaron. «Es una situación tensa. No terminamos en buena pero yo a Joche le tengo mucho cariño todavía. El problema que yo tenía con él quedó atrás, yo ya lo perdoné. Si en estos momentos lo veo, lo voy a saludar por ese cariño enorme que le tengo» reveló.

Y esto ocurrió, ya que Fernanda se acercó a su ex peor es na’ para saludarlo con un beso en la mejilla, pero él solo reaccionó levantando los hombros y alejándose, de acuerdo a lo informado por el medio. Luego de esto Figueroa se fue a otra parte.

«La última vez que vi a la Fer fue hace un año, nunca nos vimos, nada. Pero buena onda, todo bien. Nunca más hablé con ella, pero mejor así. Yo estoy bien así, no tengo nada que decirle» se defendió Joche sobre su actitud.

Tras su encuentro, no volvieron a mirarse, pero Fernanda comentó que entendía la reacción del ex chico reality. «Es entendible su reacción. A lo mejor él todavía tiene un resentimiento contra mí y lo respeto. Todo está bien. No voy a hacerle la desconocida porque estuve cuatro años con él. Yo ya sané todas mis heridas que tenía con él, por eso me acerqué. Pensé ‘si quiere conversar, podemos conversar’, pero vi su reacción y fue como un ‘no te me acerques'».