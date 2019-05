Christell Rodríguez respondió luego que la acusaran de mentir sobre su talla de pantalón 2 mayo

Una serie de críticas por su apariencia física recibió recientemente Christell Rodríguez, luego de que la ex chica Rojo afirmara que usaba talla de pantalón 38 y 40.

La chiquilla de 21 años utilizó sus Stories de Instagram para responder preguntas de sus más de 118 mil seguidores, donde le preguntaron cuál era la talla de pantalones que usaba. A lo que la joven respondió: «38 y 40, dependiendo de la marca y textura de los jeans».

Algunos de sus seguidores no le creyeron para nada y rápidamente la acusaron de mentir, lo que enfureció a la cantante, quien decidió utilizar la misma red social para aclarar la situación.

«Amigos, no me interesa andar mintiendo con mi talla de pantalón o lo que sea. Tengo pantalones 38, tengo pantalones 40, depende mucho de la marca, depende de muchas cosas» partió explicando Christell.

Y agregó que «además, todos me dicen que yo me veo muy muy gordita, pero en verdad no soy tan rellenita, pero soy baja. Mido un metro cincuenta, por ende, cualquier kilito de más se me nota. Pero de verdad no me interesa mentir respecto a esas cosas. En serio… ya córtenla».