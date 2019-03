Christell le respondió a todos los comentarios mala onda que recibe por su imagen 27 marzo

Mala onda esta recibiendo en redes sociales Christell Rodríguez, la joven de 21 años que se volvió conocida gracias al programa Rojo cuando tenía solo 5 añitos. Pese a que ya no está en televisión, la chiquilla sigue siendo muy activa en su cuenta de Instagram, donde con frecuencia comparte con sus seguidores lo que hace día a día, además de subir su participación en distintos festivales y los covers que realiza.

Y si bien, muchos de los comentarios que recibe, son para felicitarla por su talento, también hay varios que se dedican a criticarla cruelmente por su físico y por su forma de vestir. Por lo que ya chata, Christell decidió descargarse a través de las historias de la red social.

En entrevista con el portal AR13, la joven dijo: “Obviamente es importante (la imagen), es parte de lo que uno entrega, pero creo que no debería ser lo más importante. Tenemos artistas maravillosos con distintas contexturas y eso no determina si es que son buenos o no”.

Cuando le consultaron por las constantes críticas respondió que: “Me molestó que me dijeran que si no cambiaba mi forma de vestir y mi contextura, no iba a tener éxito o no iba a ser más conocida”. Pero para ella lo “que importa en esta industria es la música, eso es lo primordial”.

Sobre su forma de vestir, Christell afirmó no ser una experta en moda: “Me pongo lo que a mí me parece cómodo, lo que a mí me gusta y lo que al momento de mirarme al espejo me haga sentir fabulosa”.

Finalmente agregó: “Obviamente existe gente que es muy superficial, gente que se deja llevar por la imagen, pero para mí es mucho más importante la música, lo que uno entrega como persona”.