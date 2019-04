Perla Ilich contó el nuevo hábito que tiene tras la muerte de Cangri 8 abril

Este lunes, Perla Ilich junto a su marido Nino y su hija ‘Michi’ estuvieron invitados al programa de CHV “Viva la Pipol”, donde hablaron de varios temas, incluida la trágica muerte de Sebastián Leiva, más conocido como Cangri. Quien fue parte del docu-reality protagonizado por la gitana.

Cuando le preguntaron sobre el día que se enteró de la partida de su amigo, Perla reconoció que “yo lo vi por Facebook, pero no lo creí. Llamé a la mamá de Cangri y me lo confirmó, ahí me dijo que lo habían encontrado fallecido (…) fue complicado porque fue justo cuando me enteré que estaba embarazada y al día siguiente supe esto”.

Además agregó: “Él era tal cual como se vio en la tele, era amigo de los amigos. Ese fue su gran error, confiaba mucho en la gente. Tú le pedías cualquier cosa, y lo habías conocido hace cinco día, ‘préstame plata’, y él nunca supo decir no. Se topó con la gente equivocada”.

En el programa, la gitana aprovechó de afirmar que Cangri era una persona muy humana y entregada. Es más, contó que pese a no verse todos los días, él iba a verlos a la casa al menos dos veces al mes. Sobre esto, Nino reveló que su esposa ha llorado mucho por la muerte del joven.

Es por esto que Perla Ilich reconoció que comenzó a hacer algo al respecto para aceptar la pérdida de su amigo. “Yo esto haciendo un ejercicio que de repente lo hago en las noches. Yo antes nunca veía la serie que hice por Internet (Perla, tan real como tú), nunca la vi antes que él se fuera. Ahora aprendí a verla casi todos los días, porque siento que al verla puedo acordarme de cosas (…) no quiero cerrarme a lo que pasó, quiero aprender a sobrellevarlo y sacar algo positivo, para que estemos más atentos a nuestros hijos”.

Finalmente comentó que: “Aún estoy tratando de superar la pérdida de Cangri, lo estoy haciendo, sé que lo voy a hacer. Tengo a mis hijos, mi familia, pero creo que es una herida que nunca va a cerrar en mi corazón”.