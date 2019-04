“Me siento tan aliviada y feliz” Camila Recabarren habló de su nuevo pololeo 23 abril

Sorpresa causó entre los seguidores de Camila Recabarren, la publicación en Instagram donde reveló que nuevamente encontró el amor, esta vez de la mano de una chiquilla con quien está inmensamente feliz. Rápidamente la ex miss Chile se llenó de aplausos y felicitaciones por parte de sus fanáticos.

Ahora, luego de que la noticia es de conocimiento público, Camila a través de sus Instagram Stories, contó lo difícil que le fue tomar la decisión de superar el miedo y finalmente confesar su nueva relación.

“Me duele la guatita. Es que igual me da nervio. Pero eso sí, me siento tan aliviada y feliz” comenzó diciendo Camila Recabarren, para luego agregar: “Me tomó toda una vida apretar el botón ‘publicar’. Imagínate. Recién antes de publicar, no sabía si hacerlo o no por miedo”.

Eso si, según sus mismas palabras, el temor le duró solamente hasta ayer. “Y miedo al final a qué, si no le hago daño a nadie. Enfrentar esos miedos de miércale que no te dejan avanzar”.