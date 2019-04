Mane Swett sorprendió con foto mostrando lo grande que está su retoño 29 abril

En «Wena Profe» fue la última vez que vimos a Mane Swett en una teleserie. Desde 2017 que la actriz no ha estado en algún proyecto televisivo, pero de todas formas sigue muy activa en redes sociales, dando a conocer a todos sus seguidores de lo que hace día a día.

Y uno de los protagonistas de su cuenta de Instagram es sin duda su único hijo, Santiago, fruto de la relación con el periodista norteamericano John Bowe. El pequeño de ahora seis años ha crecido mucho, lo que queda en evidencia en las últimas fotos que publicó Mane.

«Soy tu fans. Te amo mi gatito» escribió en el post la actriz, donde se puede ver a su retoño, demostrando lo grande que está. Rápidamente la fotografía alcanzó más dos mil me gusta y decenas de comentarios.

Sus fanáticos obviamente le escribieron felicitándola por lo grande que está Santiago, Además de mencionar el parecido que tienen los dos. «¿Cómo no? Si es guapísimo, igualito a su mamá»; «Tan grande que está»; «Hermoso»; «Qué lindo su pelo»; «Principito» y «qué divino y grande está» fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Hay que recordar que hace un tiempo Mane Swett comentó que no tenía claro si volvería a trabajar en teleseries, y hasta el momento ha mantenido esa decisión. «No sé si vuelva a la televisión, esta vez quiero decidir yo qué quiero hacer» dijo luego de no renovar contrato con TVN.