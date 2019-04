Jhendelyn Nuñez contó que es obsesiva por el orden y la limpieza 10 abril

A través de su cuenta de Instagram, Jhendelyn Nuñez reveló que tiene Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). El que se manifiesta de manera más común, como una obsesión por el orden y la limpieza.

En un video que publicó en la red social, la modelo mostró como limpia su departamento, junto con escribir. “Cuántas elviras por acá? Cuál es su toc?” y agregó en el mensaje “cuando era chica le prohibía a mi mamá hacer el aseo en mi pieza (sentía que no era lo mismo). Me gustaba hacerla a mi, me acostaba y dejaba los almohadones muy ordenados frente a la cama (los zapatos, los peluches, la ropa que me sacaba, etc)”.

También te puede interesar: De lesbiana trataron a Marina Di Girolamo por su nuevo look

También contó que: “Hasta el día de hoy doblo los calcetines, los calchunchos, todo eso pequeño que muchos tiran, yo lo doblo !!! Ahora con mi casa, imagínense cómo casa piloto me gusta tenerla. Claro me gusta no más, pascual no ayuda mucho con sus juguetes”.

La publicación de Jhendelyn Nuñez rápidamente consiguió más de 10 mil me gusta en menos de dos horas y cientos de comentarios por parte de sus seguidores. Quienes la apoyaron con su TOC y aprovecharon de comentar cuales son los propios.