«Exceso de belleza»: Jhendelyn Núñez saca suspiros con coquetos bikinazos

Pese a no estar en televisión actualmente, Jhendelyn Núñez sigue siendo una de las famosillas chilenas más queridas en redes sociales, pues tan solo en Instagram ya supera los 1.7 millones de seguidores, a los que enamora con postales de todo tipo.

Es en este contexto que durante las últimas horas, dejó la grande entre su público, luego de compartir unas coquetas fotitos, posando ni más ni menos que desde unas rocas frente al mar, aprovechando que seguimos en época veraniega.

«Me taparon el ☀️ 🌥️», escribió Jhendelyn Núñez para acompañar los registros en los que aparece con un pequeño bikini que mezcla el animal print con el blanco y que le permite lucir su figura, en especial su trabajada retaguardia.

Como era de esperar, la ex reina del Festival de Viña, recibió más de 76 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa y que es una de las chilenas más lindas actualmente.

«Te amo más que a mi polola… te doy hasta mi Casio»; «Multa, por exceso de belleza»; «Eres una obra de arte ni Miguel Ángel lo hubiera podido hacer»; «Mujer pa linda»; «Que sirenita más hermosa»; «Eclipsaste al sol con tu belleza»; «No sé cómo puede existir tanta belleza en una sola persona» y «Sin palabras!!», le escribieron a Jhendelyn Núñez.

El viaje de Jhendelyn Nuñez a Europa

En octubre la chiquilla anunció que se iba de viaje a Europa y en conversación con Las Últimas Noticias se refirió a este especial viaje sin destino. «Planeé este viaje con dos semanas de anticipación y no escogí mucho los lugares» comenzó señalando en ese momento.

Junto a lo que agregó: «He seguido a amigos, conocidos con los que tengo buena onda y que están viajando. Como no me gusta estar sola, decidí venir al mismo tiempo que mi socio de un emprendimiento que tengo desde la pandemia».

Finalmente Jhendelyn Núñez señaló que: «Me estoy dejando fluir, dándole prioridad a los lugares nuevos dependiendo si hay gente que conozco».