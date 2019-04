Indignación en seguidores de “Isla Paraíso” por escena que normaliza la violencia contra la mujer

En los últimos capítulos de “Isla Paraíso”, finalmente Óscar León descubrió que la hermana Celeste (Paola Volpato) no es quien dice ser, lo que ha causado grandes tensiones.

Pues resulta que al no poder aguantar la presión, Carolina terminó por contarle a Óscar que ella en realidad está casada y que se encuentra suplantando la identidad de su hermana gemela, quien realmente es monja. En un principio la escena donde se muestra la reacción del personaje al enterarse, recibió aplausos por parte del público, quienes destacaron la actuación de Pancho Melo y su intensidad al momento de destrozar la habitación.

Pese a esto, otra escena trajo una reacción contraria a los seguidores de “Isla Paraíso”. Dicho momento es cuando Carolina enfrenta al resto de los habitantes de la isla y aparece un Óscar completamente descontrolado, quien amenaza a la mujer con una escopeta y la echa del lugar.

Esta parte fue muy mal recibida por los fanáticos de la teleserie en redes sociales, quienes criticaron fuertemente la reacción del personaje, además al canal por ‘normalizar’ la violencia hacia las mujeres con la escena mostrada en pantalla.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones:

#IslaParaíso yo ni cagando me emparejo con un weon que tiene ese tipo de reacción! Ni con terapia de control de ira, otsea.

@IslaParaisoMEGA y asi es como se “justifica” la violencia a la mujer… Ellas me hacen sufrir, yo saco la escopeta… Ojo con lo que muestran @Mega #IslaParaiso

Espero que @Mega no haga el típico final feliz entre Leon y Carolina, porque déjame decirte que esas reacciones violentas dan un súper mal ejemplo. Que weon en su sano juicio anda con una escopeta? #islaparaíso

Llegué a mi casa y mi vieja está viendo la teleserie del mega, y weon, sólo espero que el personaje de pancho melo se vaya preso y no se quede con la Volpato, es un femicida en potencia, es terrible violento el culiao #IslaParaíso

Se pasaron los guionistas. Too much. Dejaron como loco al personaje de Óscar. Con esa reacción no debiera quedar con Carolina. #islaparaíso

— Mi mamá me decía Pilo. 🌻💙 (@pame_conce) 10 de abril de 2019