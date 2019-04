Coté López contó la razón por la que no ha vuelto a la tele 3 abril

Desde su regreso a Chile juntó a su marido, José Luis Jiménez, no cabe duda que Coté López se ha convertido en la influencer del momento, con más de un millón 400 mil seguidores en Instagram, es una de las figuras del espectáculo nacional más requerida en los eventos sociales.

Gracias a esta nueva popularidad, es que varios programas de televisión han querido contar con la presencia de la futura psicóloga. Pese a esto la rubia se ha mantenido lo más alejada posible de la televisión, solamente asistiendo en contadas ocasiones a algunos matinales.

Y durante el espacio de preguntas y respuestas que realizó en sus Instagram Stories, contestó una de las intrigas que más tenían sus seguidores. Si en algún momento había sido invitada a ‘La Divina Comida’, pues muchos famosos han formado parte del programa de televisión.

Frente a esto Coté López dijo: “La verdad muchas veces, saben que muchas. Pero no sé, hay que mostrar la casa y no me tinca. Además, se graba hasta tarde y me levanto muy temprano”.

Hay que mencionar que en noviembre pasado, Coté estuvo invitada a “Bienvenidos”, donde confesó sufrir una desconocida fobia a las cámaras que de a poco se ha ido enfrentando.

Además comentó que pese a haber recibido varias ofertas para estar en televisión, hay un factor que ha hecho que se lo tome con calma, ya que no quiere exponerse porque sí. “Estoy pensándolo, como que sí, como que no. Gracias a Dios me han llamado de todos los programas que existen, para hacerlos y como invitada. Todavía no sé, no me atrevo. Voy de a poco. Me da nervios volver a la pantalla”.