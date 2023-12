«Quizás en el próximo»: La famosa chiquilla que rechazó ir a Tierra Brava

A pesar de que Tierra Brava se encuentra a muy poco tiempo de terminar sus grabaciones, y que incluso ya cuenta con siete finalistas definidos, sigue trayendo sorpresas a su público. En esta ocasión debido al rostro televiso que confeso haber rechazado la oferta de trabajo.

Bien se sabe que cuando Canal 13 comenzó a trabajar en el proyecto tenía previsto a múltiples rostros. Sin embargo, varios de estos se negaron debido a cuestiones de agenda o por no querer exponerse. Uno de estos rostros resulto ser Gissella Gallardo, ex esposa del Mauricio Pinilla.

El rechazo de Gissella Gallardo a Tierra Brava

«Me ofrecieron en Tierra Brava, pero no, mis hijos son muy mamones, entonces no podría dejarlos, me desaparezco media hora y no», le confesó a Pamela Díaz para su programa de YouTube «Sin editar».

Sin embargo, en el mismo programa aclaro que ese no fue el único motivo por el cual rechazo la oferta. «Me gusta más el Gran Hermano VIP, no trabajas. En el otro tienes que hacer cosas deportivas y no estoy en la edad», comentó la exesposa del futbolista. Esto debido a que no le acomodaban las condiciones del reality, y muchos menos las competencias en equipo que se realizan en este.

«Quizás en el próximo», añadió Gallardo sin descartar del todo la posibilidad.

Se debe recordar que Gissella Gallardo participó recientemente en «La Cabaña«, el nuevo programa de Mega que consiste en una especie de encierro donde compartió con Macarena Sánchez, José Miguel Viñuela y Joaquín Méndez.

El programa de La Fiera también estuvo marcado por otras confesiones de la famosa, pues hablo de una de las desubicadas e insólitas propuestas “amorosas” que ha recibido por parte de hombres en redes sociales. También revelo información sobre detalles inéditos de lo que fue su relación con su exesposo, el futbolista Mauricio Pinilla.