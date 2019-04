Dino Inostroza respondió por el feo insulto que le dijo a Aída Nizar en «Resistiré» 29 abril

La semana pasada te contamos del polémico enfrentamiento que vivieron en «Resistiré» Dino Inostroza y Aída Nizar que fue censurado por Mega, pero no por MTV. En esta escena se les puede ver discutir y luego de que la española de dijera al amigo de Alexis Sánchez «frustrado» y «payaso», este le respondió con un feo insulto. «Payaso pero con dos hijos, cosa que no vas a poder tener nunca, vieja menopáusica».

Luego de que en redes sociales acusaran censura por parte del canal privado, durante el capítulo del domingo, en la instancia donde se elige a los capitanes de los equipos, se revivió el momento de la pelea, mostrando la escena completa. Posteriormente el chileno defendió sus dichos y aseguró que la abogado lo había insultado primero.

También te puede interesar: Hicieron pebre a Fritanga por comentario sobre Laura Prieto en «Resistiré»

Nuevamente se reavivó la pelea, luego de que Dino bromeara con que pensaba invitar a Aída a la «suite presidencial». En ese momento la española respondió que: «Jamás dormiría con alguien que me trata así. Tengo 43 años y encantada, no soy ninguna vieja menopáusica que no puede tener hijos como me ha dicho Dino».

«Ya sea tenga dos años, 80, 90, 16 años, el respeto se gana, es lo primero que yo le enseño a mis alumnos. El respeto se gana, cuando a mí me faltan el respeto, me tratan de frustrado…cuando yo conté lo de la Cata, que es algo muy importante de cuando yo robaba pan para poder sobrevivir cuando era chico, y que después me diga ‘ladrón que robabas pan’, esa persona para mí no tiene ningún respeto» le respondió Dino Inostroza.

Al final los animadores de «Resistiré» tuvieron que cortar el diálogo, por lo que no tuvo oportunidad de responderle de vuelta, por lo que lo único que alcanzó a decir mientras el chileno hablaba fue que «una mujer de 43 años perfectamente puede ser madre».