Aída Nizar subió video llorando por la situación en Chile

.🇪🇸: AMO CHILE CON TODO MI ALMA Y REZO POR VOSOTROS !!! A cada uno de los valientes luchadores NO DEJEN DE RIVENDICAR SUS DERECHOS Y AL GRAN PIÑERA LE RECUERDO QUE UN POLÍTICO DEBE TRABAJAR PARA Y POR EL PUEBLO y NO VIVIR DE ÉL !!! Rezo por vosotros y con vosotros… Y QUIEN SE PREGUNTE POR QUÉ EXPLOTÓ EL PAIS TRANQUILO DE SUDAMÉRICA … la respuesta es; porque los maravillosos trabajadores se cansaron de los abusos y humillaciónes que padecen la clase obrera !!! … . . 🇮🇹: AMO IL CILE CON TUTTA LA MIA ANIMA E PREGO PER VOI. A tutti voi coraggiosi lottatori supplico di NON SMETTERE DI RIVENDICARE I VOSTRI DIRITTI E AL GRANDE PIÑERA RICORDO CHE UN POLITICO DEVE LAVORARE PER IL POPOLO E NON VIVERE A SUE SPESE. Prego per voi e con voi… E PER CHI SI DOMANDA PERCHÉ È SCOPPIATA L'IRA DEL TRANQUILLO PAESE DEL SUDAMERICA … la risposta è che i lavoratori sono stufi di tutti gli abusi e le umiliazioni che soffre la classe operaia. . #aidanizar #chile #ayuda #lucha #fuerza #rezar #claseobrera #estoyconchile. . . 🇮🇹LA MIA PERLA DI SAGGEZZA OGGI:🇮🇹 "Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono".