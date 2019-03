Adriana Barrientos hizo pebre al nuevo matinal de Pamela Díaz 28 marzo

Adriana Barrientos estuvo invitada al programa de radio de Vasco Moulian “Con Dios y Ley” y se fue con todo en contra del nuevo matinal de Pamela Díaz. Comentando de manera irónica como le había ido al programa “Viva la Pipol”.

“Están súper contentos los ejecutivos, fue una buena decisión haber echado a Carolina de Moras y haber puesto a la Pamela Díaz, fue increíble” comenzó comentando la leona sobre el espacio que sigue a “Contigo en la mañana”.

También te puede interesar: Hacen pebre a Adriana Barrientos por subir foto en un ataúd

Barrientos agregó: “A ‘Viva La Pipol’ le ha ido extraordinario, yo nunca había visto bajar tanto el rating desde la entrevista de la señora de Jadue, hasta ‘Viva La Pipol’, que bajaron como de 20 puntos de rating pa’ después volver con 5 puntos de rating como máximo, la verdad es que fue impresionante”.

Finalmente, Adriana Barrientos aprovechó de atacar al espacio, fue por el rating del tren programático de CHV. “Se cuelgan de lo bueno que hace Julio César para después bajar el rating, el matinal funciona hasta las 10 de la mañana y después, a las 11, la gente dice ‘adiós Chilevisión’ y la gente lo cambia. Yo he hecho el intento de ver el matinal, porque no voy a estar hablando mal de la Pamela porque se me ocurre, es porque yo lo vi” aseguró la modelo.