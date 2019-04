Sigrid Alegría confirmó pololeo y se las cantó claritas a la prensa que la pela 1 abril

La semana pasada se reveló en el programa Intrusos que Sigrid Alegría había encontrado nuevamente el amor, esta vez de la mano del actor y youtuber de 30 años, Fernando Germaín. En el espacio de farándula originalmente revelaron que la pareja llevaba 5 meses de relación.

En el momento, la actriz no quiso referirse al tema, pero su amiga, Pamela Rodríguez, habló con LUN y señaló que: “Sigrid y Pancho están pololeando desde mayo de 2018. Se conocieron dos o tres meses antes en el cumpleaños de un amigo en común”.

Sobre esto, también señaló que Sigrid encontró en él “a un tipo divertido, inteligente y exitoso en su trabajo”.

Sobre el secretismo en el mantuvieron su relación, Pamela aseguró que no era que la tuvieran escondida, sino que simplemente “no les interesa exhibirla y quieren vivirla ellos mismos. Sigrid ya aprendió que eso no es bueno y ahora prefiere que hablen sobre su trabajo”.

Pero finalmente este lunes, el mismo programa de farándula, logró dar con el paradero de Sigrid Alegría, quien les confirmó la relación con el también guionista: “Sí, estoy emparejada con Pancho Germaín, estamos contentos y llevamos un buen tiempo”.

Pero también aprovechó de repasar a Intrusos, comentando que la “mala onda” no era con ellos directamente, sino que con la prensa en general. “La verdad es que no me gusta hablar esto con ustedes, ha sido una mala experiencia (…) la prensa de este tipo y la otra también, es muy machista y muy burlesca” afirmó.

Hay que recordar que hace años su relación con el también actor, Alonso Quintero, fue tremendamente polémica, sobre por la diferencia de casi 20 años entre ambos. Por lo que el tiempo que duro, estuvo en toda la prensa.