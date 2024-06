Se preparaba para bañarse y descubrió algo que lo dejó aterrorizado: «Me muero ahí mismo…»

Un joven estaba a punto de ducharse en un vestuario cuando se topó con una escena inesperada que lo dejó «plop». Anderson Gonzales, un tiktoker, revisó el tubo de la ducha antes de abrir la llave y descubrió que adentro había una rana.

El muchacho compartió el registro en su cuenta, donde muestra el momento en el que iba de camino a las duchas. Al momento de entrar, reviso el grifo del agua y se encontró con el exótico animal en su interior, quien lo miraba de manera fija. «Cuando te vas a duchar y hay un pequeño amigo observándote», puso en el texto del viral.

La acción del chiquillo al revisar rápidamente el caño de la ducha hizo que se salvará de un momento que, sin duda, habría sido muy desagradable. «Menos mal que alcancé a verlo antes de abrir la llave», añadió en la bajada del video.

La reacción de los usuarios al video viral

Como era de esperar, los cibernautas reaccionaron rápidamente, llenando el registro de comentarios, poniéndose en diversas situaciones, ya sea de humor y desagrado. Además, aprovecharon de contar anécdotas similares y casos hipotéticos.

El suceso captó la atención de miles de usuarios, provocando diversas reacciones y subrayando la importancia de estar alerta ante posibles sorpresas en los lugares más inesperados, según consignó InfoBae.

Algunos de los comentarios fueron los siguientes: «Yo no hubiese podido grabar, ya estaría corriendo», «Imagínate que no te fijas y lo enciendes y te cae en la cabeza o en tu espalda», «Una vez fui al baño y pum me salió un sapo en la tasa, salí corriendo con los pantalones abajo jaja», «Me muero ahí mismo».

