Peor es ná terminó con ella a la sexta cita luego que la viera sin maquillaje 7 marzo

Una usuaria de la red social Reddit, quien prefirió mantener su nombre en reserva, relató que su peor es ná terminó con ella a la sexta cita, luego que la viera sin maquillaje.

La chiquilla, que dice tener 20 años al igual que el joven que terminó con ella, señaló que tiene acné hormonal por lo que es común que tenga brotes en las mejillas y la barbilla.

Cuenta que antes de la sexta cita, su ahora ex pinche, se mostró amoroso e interesado en ella hasta el día que la vio sin maquillaje y la acusó de engañar a las personas, según recoge Daily Mail.

Todo se inició en un viaje de fin de semana con amigos donde prefirió ir sin maquillaje. Cuenta que cuando él la vio no dijo nada pero sí la miró un poco raro.

“Cuando estábamos solos, él simplemente me dijo que no sabía que yo tenía acné así. Después de eso, estuvo actuando distante todo el viaje”, dijo.

Fue al llegar de regreso a casa en la noche cuando el tipo le dijo que mejor dejaran la relación hasta ahí. “Dijo que sería mejor dejar de vernos porque la relación no era lo que esperaba. Lo último que dijo fue que yo no debería engañar a las personas de esa manera”.

“Por lo general, cubro mi acné con maquillaje; sin embargo, eso es lo único que hago para maquillar mi cara, por lo que no me veo como una persona completamente diferente cuando estoy menos maquillada”, agrega.

La mujer quedó contrariada con lo que le dijo su exnovio, ya que nunca ha sido su intención engañar a la gente. “Me preocupa que él piense que estoy engañando a la gente y me pregunto si alguien más piensa lo mismo”, dijo la mujer.

La mujer le preguntó a los usuarios de Reddit si estaba en lo correcto o no. La respuesta de los usuarios fue que no había hecho nada malo y que colocarse maquillaje no es engañar a la gente.

“Definitivamente no estás engañando a nadie cuando usas maquillaje. Quiero decir que el acné no es un gran problema para las personas normales, tu potencial novio parece ser un tipo realmente superficial para romper con algo así”, fue uno de los comentarios.