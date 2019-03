Paty Maldonado defendió a Alberto Plaza en su paso por “Mucho Gusto” 26 marzo

Nuevamente entró en la polémica Alberto Plaza, luego de una pelea a través de Twitter con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Y este martes, el cantante estuvo invitado a “Mucho Gusto”, donde explicó que fue víctima de las fake news al comentar en la red social una falsa frase del edil en apoyo a Cuba y Venezuela.

“Cometí un error que debo salir a aclarar. Chequeé el origen y pido disculpas por haberlo hecho. El alcalde Jadue me trató de mentiroso, de chanta y de irresponsable. No soy ni mentiroso, ni chanta, ni irresponsable. Ese es el estilo que tienen los de ese sector político, particularmente los de la extrema izquierda, de agredir con palabras insultantes y groseras a una persona cuando hace algo que no está de acuerdo a lo que ellas quieran” dijo Plaza en el matinal de Mega.

Y agregó: “El mentiroso no soy yo, fue el que creó esa imagen. Eso no me convierte en mentiroso, cometí un error, pero no el de ser mentiroso”.

El cantante también se refirió a sus antiguos comentarios sobre Daniela Vega, cuando aseguró que “veo a un hombre haciendo rol de mujer”. Sobre esto indicó “no por pensar diferente alguien debe quedarse callado (…) yo lo hago con respeto y recibo insultos. Esa es la violencia que queremos evitar, porque él pudo haberme respondido de otra forma”.

También te puede interesar: Patricia Maldonado se picó por broma de Karol y Joaquín sobre su ropa interior

Luego de esto Karla Constant, le hizo varias preguntas: “Esto va a provocar mucha rabia en mucha gente… ¿No te da un poco de temor cómo te está percibiendo la gente? Te estamos conociendo en otro aspecto… ¿por qué te dio ahora por plantarte tan firmemente ante ciertos temas?”.

Alberto Plaza le respondió: “Porque estoy viendo ciertas cosas por las cuales tomo responsabilidad. Veo que se está generando un debate por ciertos temas donde se está caminando por una dirección que yo no creo que es buena para el país. Como yo creo que tengo otro ideal de país, yo salgo a hablar”.

Además aseguró que: “Yo sigo cantando, la sala llena. Hay mucha que apoya lo que yo pienso. Hay mucha gente que piensa como yo…” En ese momento paró su idea al ver que Paty Maldonado iba a intervenir.

“Te puedo interrumpir un cachito: me voy a dirigir a la pregunta que hizo… ¿Por qué él no podría y por qué Miguel Bosé sí puede? ¿Y por qué otros cantantes sí pueden? Varios otros se dedican a la política, yo no le veo nada malo” replicó la panelista frente a la pregunta que hizo la animadora.

A lo que José Miguel Viñuela trató de explicar: “Es que en el último tiempo hemos visto un Alberto Plaza más opinante…”. Frente a eso Maldonado insistió: “¿Pero cuál es el problema?”.

Para tratar de calmar los ánimos, Plaza contó cuáles son sus motivos para hacer sus opiniones públicas. “Tomo responsabilidad porque el país va en una dirección que a mí me gustaría que fuera otro. Va en una dinámica de violencia verbal y física (…) no hay en mi palabras ninguna intención de generar odio”.