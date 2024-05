Hermano de ex Tierra Brava llega a ¿Ganar o Servir?: «Ojalá no me toquen demasiadas peleas»

Comenzando con su tercera semana al aire, ¿Ganar o Servir?, sigue sorprendiendo con sus inesperados anuncios, pues acaban de confirmar a un nuevo participante que se suma al reality, Y uno que le resultará familiar a muchos.

Estamos hablando de Christian Mujica, hermano de Jhonatan Mujica, quien tomó relevancia en ‘Tierra Brava’, cuando le envió un saludo a su hermano que sacó ronchas en Pamela Díaz cuando le dijo al modelo que se había quitado «un gran peso de encima» al no estar con La Fiera.

«Nunca tuve el afán de ofender ni desmerecer a nadie. Cuando le dije ‘te quitó un gran peso de encima’ fue como decirle que estaba bien que se quitara ese peso, esta idea de la cabeza, que dejara de pensar en si va a suceder o no con Pamela, y tratara de enfocarse en él. Él sabía bien lo que yo quería decir, aunque tal vez no sonó muy bien para el resto de los televidentes o para los participantes que estaban ahí», explica Christian.

El nuevo participante de ¿Ganar o Servir?, es ingeniero comercial, pero tras su práctica se dio cuenta que lo suyo no era estar en la oficina. «Me aburrí un montón. Luego vi que a mi hermano le estaba yendo muy bien en el modelaje, le pregunté y me aconsejó que no pierdo nada al intentarlo. Entonces decidí salir de mi zona de confort, renuncié y me fui a Italia a probar suerte».

Y a pesar de que comparten carrera, asegura que son muy diferentes en personalidad con Jhonatan. «Aunque ambos somos modelos, mi hermano es muy de batería corta socialmente, a él le gusta tener su espacio interior. Yo soy todo lo contrario, me gusta salir y conocer gente, soy más de estar afuera y no tanto en mi mundo».

La llegada de Christian Mujica a ¿Ganar o Servir?

Sobre su llegada a ¿Ganar o Servir?, afirma que: «Encuentro entretenido el formato reality, por la dinámica de competencia y convivencia. Nunca he vivido una experiencia de encierro, de no tener conexión con el exterior. Quiero pasar por esto para ver qué tan apto puedo estar en lo que quiero lograr, que es ganarlo. Y también quiero pasarlo bien».

En cuanto a competencias, Christian Mujica dice estar muy preparado. «Me gusta hacer deporte, jugué rugby mucho tiempo, sé jugar en equipo, me considero buen competidor porque tengo buena resistencia y fuerza. Siento que tengo todas las capacidades y todas las aptitudes. Puedo dar la pelea y puedo estar al nivel de los más fuertes».

Mientras que con relación a la convivencia, espera lo mejor de sus compañeros. «Ojalá no me toquen demasiadas peleas. Yo soy muy liviano de sangre, prefiero conversar las cosas antes de llegar a cualquier situación más grave. Pero me puede jugar en contra si me toca servirle a alguien que se está burlando de mí».

«A mí me gusta coquetear y jugar el rol de conquistador. Pero me tiene que atraer mucho la persona para eso. Si la persona no me atrae, prefiero evitar el juego del coqueteo porque sé que me voy a aburrir muy fácil. Pero si sucede que me llama la atención alguien, va a ser genial poder conectar con esa persona, conocerla y ver qué pasa», cerró Christian Mujica.