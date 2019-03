La preocupación de los fans de Jhendelyn Nuñez por su estado de salud 19 marzo

Gran preocupación causó entre los seguidores de Jhendelyn Nuñez la última publicación que la modelo hizo en Instagram. Pues a través de la red social contó que se encuentra mal de salud por constantes ataques al colon.

La ex chica Morandé subió una imagen suya a Instagram donde contó lo que le ocurría: “Hoy tuve 3 ataques fuertes de colon 6:30am, 9:30 y 14:30 me quería morir. (si no fuera por las pastillas ) Primera vez que me pasa tan seguido… y hay que decirlo, es muy doloroso los ‘min’ que dura”.

También agregó: “Claramente algo está anda mal y creo que es mi alimentación (todo lo que como me hincha y me hace mal), mañana me iré a ver sí o sí”.

Finalmente Jhendelyn Nuñez les pidió a sus seguidores si por favor le podían recomendar datos de especialistas de colon: “Se que much@s sufren de esto por todos los consejos que me llegan por interno, pero si me pueden ayudar con datos de especialistas de colon porfis, ya que hablé con algunos y están full con las horas. Se los agradezco”.