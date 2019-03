Jeimy Espinoza aclara su pelambre contra Paloma Mami 13 marzo

Hace unos días Jeimy Espinoza se metió en la polémica, luego de que en redes sociales hiciera un comentario en contra de Paloma Mami. Ya que cuando les preguntó a sus seguidores qué canción debería cantar y alguien le sugirió “una de Paloma Mami”, la joven cantante respondió “algo cantable”, lo que le llevó una serie de críticas.

Y aprovechando que esta mañana estuvo en el matinal de TVN “Muy Buenos Días”, Jeimy aprovechó de explicar la polémica. Esto partió cuando el panelista Hugo Valencia le preguntara por lo ocurrido: “¿No me llegas a los talones? ¿Eso quisiste decir?” dijo el periodista.

Jeimy respondió que: “Nada que ver (…) a mí me gusta” y aseguró que todo se trató de un malentendido.

“Fue algo súper ligero, fue un comentario sólo de las redes sociales. Yo pregunté en mi Instagram, a mi público de Rojo, qué les gustaría escucharme cantar en el programa. A lo cual una niña comentó que cantara algo de Paloma Mami y respondí diciéndole que quería algo más cantable, más en mi estilo” dijo la joven.

Junto con esto Jeimy Espinoza comentó que todo se tergiverso en los comentarios: “El trap tiene más baile, más flow, y el reguetón igual, pero yo soy más baladista. Es algo de estilos (…) no me gusta el trap. Aprovecho de aclararlo, fue un comentario que tuvo una connotación que se le quiso dar, no fue en contra de nadie. Se da mucho en redes sociales”.