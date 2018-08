Rojo: Hacen pebre a Jeimy por sus dichos contra el público del programa 29 agosto

Para nadie es un secreto que Jeimy Espinoza, se ha convertido en una de las participantes más polémicas de Rojo, el Color del Talento. De hecho, hace algunas semanas los seguidores hicieron pebre a la cantante en Twitter -revisa los detalles-.

Y cuando muchos pensaron que la chiquilla agacharía el moño, se equivocaron, ya que nuevamente hizo que la criticaran. Esta vez, porque luego de que la gente evaluó su presentación con un 2,3, se picó y aseguró que: “Puedo llegar a la final sin el apoyo del público… Yo ya me espero siempre la peor nota, por eso me esfuerzo el doble o el triple”.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que siguió reclamando en backstage, señalando que “no voy a dar pena para que me quieran.. Soy como soy. La gente no me conoce bien, el programa no es la vida. No voy a estar demostrándole a la gente lo que soy, porque lo soy por esencia”.

Todo esto hizo que en Twitter la hicieran pebre con los comentarios, los que en su mayoría señalaban que es altanera y que si quiere vender discos y llenar estadios para hacer conciertos, sí va a necesitar de ellos.

Creo que la carrera de Jeimy acaba de nacer muerta #CaminoASemifinales pic.twitter.com/VJuTFAA0vk — ⭐️Angel Sin Alas ⭐️ (@ravsgreen7) 28 de agosto de 2018

JAJAJAJAJA Jeimy dice que no le importa el público, como si fuera a cantarle a la nada 😂 paaaavre #caminoasemifinales — María (@Negra_fea) 28 de agosto de 2018

La arrogancia es el peor error que puede cometer un artista en formación,jeimy está condenada al fracaso #CaminoASemifinales pic.twitter.com/RcdFWNpfcb — PatoMillar (@patomillar) 28 de agosto de 2018

#CaminoASemiFinales Que la Jeimy recuerde que somos nosotros el publico, el que descargara sus canciones, pagaremos una entrada por verla… si tu crees que lo diga el publico no importa, estas equivocada.

La Katiuska lo dijo; un artista se debe al publico porque te dan de comer — Bastian Urbano (@Bastian_Urbano) 28 de agosto de 2018

Jeimy dice “si me quieren odiar…me van odiar con ganas” …Mmmm será po! #caminoasemifinales #rojocaminoasemi — Maria Elisa Zamora (@_melisazamora) 28 de agosto de 2018

Jeimy…. ” Yo no tengo ninguna autocrítica”

Ya cálmate Madonna de Patronato 🙄🙄🙄#CaminoASemifinales — She Wolf (@khali_1001) 28 de agosto de 2018

La jeimy cago con el publico quien se cree en decir que sin nosotros puede llegar a la final.

Que recuerde q el publico es el q comprara sus entradas, sus discos y sus canciones.

Bajate del ponny #CaminoASemifinales — Estuve a un metro de niall (@I_Am_Happy_V) 28 de agosto de 2018