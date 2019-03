Gonzalo Ramírez cuenta por qué no ha estado en pantalla y confirma que se va 24 Horas Central 6 marzo

Hace más de dos semanas que Gonzalo Ramírez no ha estado conduciendo el 24 Horas Central, algo que causó extrañeza entre los fanáticos del canal, sobre todo después de que se dijera que la llegada de Iván Núñez a TVN le habría molestado. Tras varias especulaciones, el periodista decidió contar la verdad.

A Publimetro aseguró que se ausentó por problemas de salud, pero que ya está mucho mejor. Por otro lado, señaló que aunque su casa televisiva lo confirmó hace algunos días en la conducción de las noticias matinales y nocturnas junto a Carolina Escobar, hubo cambios de planes.

“Luego de un acuerdo con los ejecutivos del canal, a contar de la segunda semana de marzo asumiré la conducción del informativo am de la señal abierta de 6:30 a 8:00, y luego me sumaré a ‘La Mañana Informativa del Canal 24 Horas’ entre las 8:00 y las 10:30”. Por otro lado, agregó que: “Mi compromiso es el de siempre, especialmente con la audiencia por su constante apoyo y cariño, y porque sin ella la labor comunicacional no tendría el mismo sentido. También con mis compañeros del canal, porque es gracias a ellos y a su tremendo trabajo que día a día podemos llegar a las personas con información y servicio”.

¡Mucho éxito para él!