Gary Medel contó la firme sobre la ausencia de algunos jugadores de La Roja en los amistosos 22 marzo

Este viernes se juega el primero de los amistosos de La Roja en preparación a la Copa América. Y previo a jugar el partido, Gary Medel, se refirió claramente sobre las ausencias de Claudio Bravo, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas de la nómina.

En entrevista con Fox Sports, el “Pitbull” aseguró que él no tiene ninguna incidencia al momento de citar a los jugadores. “Nunca le he sugerido a un técnico que nomine a un jugador. Eso es una falta de respeto. Dan pocas ganas de hablar porque el medio lanza cosas sin pruebas, molesta que me culpen con Arturo de todo lo malo que pasa”.

Al ser consultado sobre la ausencia de Marcelo Díaz, Gary comentó que “hay que preguntarle al técnico por qué no está. Está rindiendo bien en su club y siempre me acomodó jugar con él, pero depende del técnico. Son los periodistas los que quieren meterlo en la Selección”.

Y sobre los recientes problemas que se han vivido con Claudio Bravo, Medel afirmó que “ya quedaron atrás, es un gran jugador y es líder de este equipo. Lleva muchos años siendo capitán y siempre lo hizo de buena manera”.

Gary Medel también se refirió a lo que La Roja significa para él: “Siempre tenemos que dar lo mejor. Son dos partidos muy importantes los que vienen, hay que tratar de ganar y no hay amistosos, son todas finales”.

Finalmente el futbolista habló de su rol como capitán en el ciclo de Reinaldo Rueda. “Hay que dar lo mejor dentro y fuera de la cancha, estoy mucho más maduro y hay que ser responsable. Uno tiene que estar disponible para lo que sea”.