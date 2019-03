Coca Mendoza dice estar listoco para asumir como alcalde de Viña del Mar 25 marzo

Recientemente el Tribunal Electoral Regional tiene pensando al Coca Mendoza en hacerse cargo de la alcaldía de Viña del Mar. Pues el Tricel de la Región de Valparaíso declaró admisible la denuncia contra la alcaldesa Virgina Reginato, quien actualmente esta siendo investigada por irregularidades en montos comunales.

Es por eso mismo que el concejal de mayor votación en la elección pasada es la primera opción a reemplazar a Reginato en el caso de ser destituida. Y resulta que Gabriel “Coca” Mendoza podría terminar siendo el alcalde de Viña del Mar si Reginato termina siendo destituida.

Es por eso mismo que el ex futbolista y ex chico reality comentó que “si estoy en política es porque tengo toda la preparación, pero no me pongo en ese escenario. Seguiré trabajando tranquilo” comentó el concejal.

El Coca también añadió que “hay que esperar. Seguiré apoyando a Virginia Reginato en su gestión, durante muchos años lo ha hecho bien, a pesar de la actual situación” comentó Mendoza quien es apoyado por la UDI.