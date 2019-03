Américo revela en entrevista que su corazoncito es metalero 28 marzo

Este sábado 30 de marzo, Américo hace su debut en Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes del país, y que en esta edición decidió incluir a más artistas del género urbano y tropical, resultando en la sorpresiva presentación del cantante.

Y en antesala a su presentación en el festival, Américo fue consultado sobre la música que le apasiona. El sitio Culto publicó la nota donde se refiere a su afición por algunas bandas de rock, metal y además de su encuentro con la popular banda “Helloween”.

En la entrevista confesó ser un gran fanático de ‘Megadeth’: “Mi banda favorita de la vida es Megadeth. Y siempre ha estado ahí, tengo una admiración profunda por su música. Dave Mustaine (vocalista del grupo) es un tipo bien especial y me gusta mucho. Para poder sentirlo, escucharlo y vivirlo con intensidad, cuando estoy solo hago mi headbanging loco”.

También se refirió al fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell. “Un amigo me regaló en un pendrive el disco de Chris Cornell que le hizo Timbaland (“Scream” de 2009): es una locura. Una maravilla de disco, muy criticado. Lo escuché y me voló la cabeza”.

Finalmente se refirió a su encuentro con ‘Helloween’, una popular banda de metal. “Estuve en Argentina y en el hotel justo estaba Helloween. Cuando los vi en el lobby, flipé, enloquecí como calcetinero mal. Me acerqué, les conté que disfrutaba mucho su música en una ciudad muy lejana en el último país del mundo, tratando de “venderme” para que me dieran bola. Estaban muy relajados y muy simpáticos, son fotografías bien íntimas que tengo y guardo, me hubiese encantado haber estado con mis amigos, con los que hacíamos rock, hubiese sido increíble”.