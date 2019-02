Naeymar anda sensible: Se emocionó al recordar su relación con Messi

Neymar por estos días no lo está pasando muy bien debido a la lesión que lo ha tenido fuera de las canchas desde hace algún tiempo y que lo mantiene más sensible que nunca. Así quedó demostrado en una entrevista que le hizo un medio brazuca.

Resulta que el jugador del PSG, entre varias cosas que habló, recordó la relación con Lionel Messi, emocionándose hasta las lágrimas cuando contó lo especial que fue con él cuando llegó al Barcelona.

“Cuento esta historia para todo el mundo, porque en el momento que más necesité de un apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo, llegó y me dio cariño”, dijo. Más tarde, agregó que La Pulga le pidió que no tuviera miedo del él ni de nadie del equipo, porque estaba ahí para ayudarlo.

“No momento em que eu precisei de um suporte, o homem do time, o melhor do mundo chegou e me deu a mão”. No próximo domingo tem entrevista com Neymar no Esporte Espetacular! pic.twitter.com/n2rs541o0y

