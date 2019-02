Cesar Campos está feliz con su nueva pega: Es garzón 4 febrero

Hace algunos meses Cesar Campos salió inesperadamente de Chilevisión luego de que no le renovaran contrato, dejando atrás programas como; Sabingo y Espías del Amor. Sin embargo, el tiempo de cesantía duró poco para el periodista porque ya tiene nueva pega.

Sí, el chiquillo está trabajando como garzón en la pastelería familiar que tiene hace tres años con servicio de desayuno, almuerzo y once. “Al principio la gente pensaba que este local estaba lleno de cámaras ocultas, que de verdad era Manos al fuego y yo no venía mucho porque hacía un efecto contrario”, dijo.

Por otro lado, agregó que aunque nunca había trabajado en esto anteriormente, hasta ahora no se ha mandado ninguna embarradita. Finalmente, dijo a Las Últimas Noticias que aunque está feliz en su trabajo nuevo, extraña la televisión. Eso sí, aseguró que no es de suma urgencia volver porque “yo podría vivir de lo que me da el local, es algo donde queremos seguir creciendo”.

¡Mucho éxito para él!