Cathy Barriga posa como granjera en nueva publicidad y la vuelven a criticar 13 febrero

Para nadie es un secreto que cada vez que Cathy Barriga implementa algo nuevo en su comuna, no duda en hacer publicidad que la tenga a ella como protagonista. Más que mal, la chiquilla es la alcaldesa de Maipú y ganó ese título por voto mayoritariamente a su favor. Eso sí, la ex chica Mekano tiene a varios en su contra, esos mismos que no dudan en hacerla pebre cada vez que ocurren este tipo de situaciones.

Y es que la edil ahora implementó una “Granja Alimentaria” con un cartel donde aparece vestida como campesina, diseñado para que los visitantes puedan poner sus caras en los dibujos y fotografiarse.

Todo esto no le gustó para nada a los más negativos, ya que una vez más la criticaron de lo lindo en Twitter y de hecho, bautizaron su personalidad como el “Síndrome Cathy Barriga”, algo que fue bastante criticado por sus defensores, que son muchos más que sus detractores.

Habrá que recordarle a Cathy Barriga que está administrando un municipio y no un reality show sobre su vida? Sus niveles de egocentrismo y narcisismo ya alcanzan niveles que debieran asustar a su entorno, ya que son rasgos como los de una persona psicopatesca y sin escrúpulos pic.twitter.com/cEd4WcPdV1 — Dr. Mortis (@CarksG) 13 de febrero de 2019

-Cathy Granjera.

-Cathy Veterinaria.

-Cathy Cupido.

-Cathy Madre de la Patria.

-Cathy Becaria.

-Cathy kiki challenge. Y mi favorita:

-Cathy Sumariada pic.twitter.com/LDKqnMiAAe — Mauro Mura (@MauroMura11) 12 de febrero de 2019

Cathy Barriga me recuerda estás muñecas de papel. pic.twitter.com/mLDCxhfPeZ — Akl Smith (@AklStmih) 13 de febrero de 2019

Díganme que no es cierto por favor 🙈😱 pic.twitter.com/GVFBDfXEbv — DJÖRF ® MARCELA INDIGNADA (@siquieresmelees) 12 de febrero de 2019

Esto tiene que ser un meme de Cathy Barriga pic.twitter.com/rUHnEEDR1L — Claudia Menares B. (@ClauMenaresB) 13 de febrero de 2019

Por dónde viaja Cathy Barriga

Por la cuesta Barriga Actor favorito

Sr Barriga Si pide licencia, es porque le duele la barriga Refrán favorito

Barriga llena, corazón contento Pasa con hambre, sólo para que le suena la barriga. Su sueño

Cambiar el nombre de #maipu por barriga pic.twitter.com/0IUp7ikljI — perro contento (@perrocontento1) 13 de febrero de 2019

La alcaldesa Cathy Barriga, en la granja educativa Cathy Barriga de la ilustre municipalidad de ex Maipú, actual “Cathy Barriga”…

Realmente ya me está dando vergüenza esta señora… pic.twitter.com/3tagVFKyDR — Segalowitz (@ElAsnoEnBote) 12 de febrero de 2019

Confirmado: La mejor evidencia que Cathy Barriga padece de: Egocentrismo, Narcisista de rasgos psicopáticos. pic.twitter.com/819jH8RU39 — Chileokulto💚 (@Chileokulto) 13 de febrero de 2019