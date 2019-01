Oso polar quiso revivir a un pajarito que le dieron para comer 16 enero

Un viral está enterneciendo las redes sociales, luego de que un hombre grabará un inusual hecho en un zoológico de Alemania. El registro captó a un oso polar intentando hacer volar a un pajarito.

El tierno video muestra el momento exacto donde el animal recibe ya a la difunta ave y ante la sorpresa de todos no se lo come, sino que comienza a moverla para intentar hacer que volara. Cuando ve que esto no funciona, la traslada a la orilla del lugar acomodándola en el cemento.

La persona que grabó esta triste escena comentó: “Estaba con mi familia de vacaciones en Alemania cuando vimos al cuidador darle de comer a los osos así que sacamos nuestras cámaras para capturar el momento. Pero de repente vi al oso salir del agua e intentar salvar al pájaro, fue algo muy inesperado lo que logré grabar”.

El tierno video se ha viralizado en el mundo por el lindo gesto del osito polar.

¡Aww!