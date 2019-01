Luli se aburrió y le paró el carro a sus seguidores 24 enero

Desde que Chile supo de la polémica que involucra al hijo de Nicole Moreno, pareciera que la mayoría de sus seguidores se fue en su contra, arremetiendo constantemente con comentarios que la culpaban como responsable del comportamiento del brocacochi y por ser una “mala mamá”, que a pesar de las advertencias nunca hizo nada.

Aburrida de todo eso, Luli, quien siempre aguanta la mala onda y sigue adelante, decidió responder a todos quienes día a día la hacen pebre a través de sus redes sociales. “¡¡Me aburrieron!! Si su vida es tan perfecta, no anden pendiente de la mía please”, comenzó escribiendo.

(También te puede interesar: Adriana Barrientos no para y vuelve a burlarse de Luli)

En las mismas líneas, agregó: “Y a los que me critican por sí o por no… Ojo que nadie sabe dónde podemos estar mañana… Ah, foto dedicada a los perfiles falsos y a toda la gente que por a b c motivo le molesta mi vida… Les pido un favor ¡Vivan su vida, no la mía ni la de los demás!”.

¡Chuu!