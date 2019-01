Insensibles crearon perfil de Madeleine McCann en Tinder 16 enero

Hablar de Madeleine McCann hasta el día de hoy es un tema sensible a nivel mundial, ya que a once años de su desaparición en mayo de 2007, aun no se sabe qué fue lo que pasó con la pequeña y las investigaciones siguen intactas. Es por eso, que en redes sociales se ha generado indignación por unos insensibles que le crearon un perfil en Tinder.

Aunque no se sabe quiénes son los graciosos que están detrás de la cuenta, es un hecho que lo hicieron con el fin de “sacar risas” y generar polémica, ya que en la descripción, cruelmente aseguran que “es campeona mundial de jugar a las escondidas desde el 2007”.

Y como nadie ha quedado indiferente a la situación, según el diario The Sun, la policía ya se encuentra investigando a los responsables del espacio digital que fue creado en Glasgow, Escocia.