Español revela que salvó a sus hijas del sospechoso de secuestrar a Madeleine McCann en Portugal 30 abril

Un ciudadano español llamado Andrés y de quien no se conocen mayores datos, se encuentra acaparando todas las miradas del Reino Unido, luego de que se filtrara su testimonio sobre el intento de secuestro que logró detener contra su hija, de parte de uno de los sospechosos de raptar a Madeleine McCann.

En sus palabras, el hombre relató que el hecho que ocurrió en 2001, seis años antes de la desaparición de Madeleine, mientras se encontraba viajando por Portugal junto a su esposa y sus hijas de 13 y 5 años. En la ocasión, tuvo que alojar de urgencia en un hotel porque los había alcanzado la noche y los integrantes de su familia durmieron en habitaciones separadas porque eran muy pequeñas.

Mientras se registraban, un individuo de cuarenta años aproximadamente, lo felicitó por sus “bellas chicas”, él solo agradeció y siguió su camino a los dormitorios. Al llegar se dio cuenta que las puertas no cerraban bien y que solo tenían un pestillo, pero como se quedarían una noche allí y el tipo que los saludó al llegar era el único huésped, decidió quedarse.

No obstante, todo cambió cuando escuchó que su hija mayor lo llamaba desesperadamente durante la noche, entró a su pieza y ella le preguntó si él había entrado a verlas. No, le respondió y optó por quedarse junto a ellas. Para su sorpresa, minutos después el hombre con el que se topó en recepción entró hasta donde estaban en medio de la oscuridad y cuando se dio cuenta que las pequeñas ya no estaban solas, escapó: “Incluso hoy, no sé cómo logró escapar de mí, resbaló como una anguila”, dijo Andrés.

Acto seguido, el papá se dirigió donde los gerentes del hotel para dejar un reclamo y dar aviso a la policía. El hecho quedó en nada, pero luego de algunos años, se vio impactado cuando hicieron público el retrato del sospechoso de raptar a Maddie: “Es el hombre que intentó llevarse a mi hija”, aseguró dando aviso a la policía española e inglesa: “No sé si ese hombre secuestró a Madeleine McCann, pero para mí es el hombre que intentó llevarse a mi hija”, finalizó a The Sun.