Angélica Sepúlveda aseguró que contará la firme con detalles sobre su embarazo en 1810 31 enero

Una particular revelación dio a conocer hace algunas horas Angélica Sepúlveda al programa No culpes a la Noche de TVN, donde se fue de tarro y contó que estuvo embarazada durante el reality 1810 de Canal 13 -revisa los detalles-.

Por lo mismo, la ex Chucky comentó a través de su cuenta de Instagram que contará todo lo que pasó con lujo de detalle, para que las lenguas largas no hablen de más. “El tema yo lo había dado por terminado, pero no dejaré que me tilden de mentirosa y pongan en duda mi palabra, por lo mismo fuerte y claro contaré todo lo que sucedió, después el público sacará sus propias conclusiones”, comenzó diciendo. Antes de eso, la chiquilla aseguró que tuvo un día difícil, “repleto de llamadas, preguntas, asombro, decepción, recuerdos, nostalgia, resiliencia, dolor y tristeza“.

Así entonces, la ganadora de Granjeras volverá al late de Kathy Salosny para contar todo lo que sucedió con su embarazo secreto. “No crean que es fácil sentarse y contar detalles de una situación que nunca dejará de doler…Hoy pasé del agobio y tristeza al encanto y energía de luz maravillosa al leer tantas palabras lindas de ustedes donde me expresaban su cariño y empatía”, finalizó.