Esta es la loca historia que se esconde tras la relación de Wilma y su nuevo pololo 19 noviembre

Hace algunos días les contamos que Wilma González inició una relación con un chiquillo doce años menor, lo que le ha llevado a responder a algunos seguidores sapos que han criticado su nuevo pololeo por la diferencia de edad -revisa los detalles-.

Pero lo que pocos saben, es que detrás de este nuevo romance se esconde una linda historia que nació hace seis años. Sí, porque los tortolitos se conocieron en el 2012 en un aeropuerto al sur de Chile sin saber que se convertirían en pareja con el tiempo.

Es que resulta que el chiquillo de hoy 22 años, –en esa época le pidió una foto a la española, con quien posó todo cocoroco antes de un evento que ella realizaría en esa ciudad. Desde ahí, nunca más se vieron, hasta que se reencontraron el año pasado en el cumpleaños de un amiga en común.

“Mi amiga Andrea se casó con Jorge y él es íntimo amigo de la familia de Nico. Mi amiga me invitó a su cumpleaños y estaba Nico. Él me dijo ‘yo tengo una foto contigo. Estuviste en Osorno en el año no sé cuántos’ y yo digo ‘qué raro esto’ porque fue hace muchos años atrás”, dijo a Mucho Gusto.

Al mismo tiempo, agregó que él le robó el corazón, ya que además de lo físico y de apoyarla en todo, “él tiene unos valores súper lindos, tiene una familia maravillosa, pero maravillosa”.

¡Aww!