Emocionada Ceci Bolocco habla de la salud de Máximo y agradece muestras de cariño 19 noviembre

El pasado viernes a las ocho de la mañana, Máximo Menem Bolocco fue sometido a una riesgosa operación tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. En aquel momento, el panorama tanto para los médicos como para sus familiares no era del todo claro. Sin embargo, el pequeño de quince años recién cumplidos salió victorioso de la cirugía y la tarde de este lunes fue dado de alta.

En modo de agradecimiento y para entregar más detalle de su estado, su mamá Cecilia Bolocco y el equipo médico de la clínica a cargo, ofrecieron una conferencia de prensa. Por un lado, la ex Miss Universo agradeció las muestras de cariño de la gente desde el primer momento y tuvo palabras para los doctores que operaron a su hijo.

Por otro lado, contó que las primeras palabras de Máximo al salir de su estado crítico fueron: “Mamá ¡Lo hice! No me morí”, para luego agregar que “él es un niño especial… Le expliqué lo que pasaba. Me dijo ‘tengo miedo’, le dije no tengas miedo, estás en las mejores manos y todo saldrá bien”.

“Sentí mucho amor, sentí que mi hijo estaba siendo protegido. Sé que esas fueron las cadenas de oración, las muestras de cariño y Jesús”, agregó.

Sobre su estado de salud, los médicos cabecillas señalaron estar contentos con el primer paso y que ahora queda esperar el segundo. “Teníamos una situación muy compleja, pero todo se pudo resolver en un plazo muy rápido. Él está en muy buenas condiciones físicas y neurológicas”.

Así entonces, se espera que dentro de los próximos días se puedan entregar más detalles respecto a su situación con el resultado de la biopsia.

¡Que bueno que todo salió bien!