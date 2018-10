Ex de Luli se defiende y asegura que la modelo todo lo hace por plata 29 octubre

Hace algunos días el hermano y el hijo de Nicole Moreno aparecieron en redes sociales señalando que le habían sacado la ctm a Rodrigo Rocco, ex pololo de la chiquilla -revisa el video-. Luego de eso, Luli apareció en Primer Plano para señalar que su relación había terminado producto de constantes agresiones físicas por parte de él, situaciones que llevaron a su familia a actuar también con violencia.

Todo esto, hizo que el involucrado usara sus redes sociales para desahogarse y asegurar que todo lo que dijo su ex, se trata de una mentira: “Seguiré luchando y le pido a usted que lee esto… no crea todo lo que sale en tv. Hay más versiones, hay más verdades y hay más que solo salvar un programa de tv y llenarse los bolsillos por ambiciones propias… yo nunca hablo por cuidar lo que tengo, pero me doy cuenta de que nadie más valora ni cuida nada”.

Más tarde, señaló que está triste y desilusionado, porque “uno no termina de conocer a la gente y es impresionante lo que pueden llegar a hacer por dinero”. Y sorpresivamente, el cabro recibió bastante apoyo por parte de sus seguidores, quienes le aconsejaron seguir adelante a pesar de las acusaciones.