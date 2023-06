«La verdad es que…» Luli confiesa si le gustaría convertirse en madre nuevamente

Este miércoles en la noche se emitió un nuevo capítulo de ‘Buenas Noches a Todos’, donde la invitada fue ni más ni menos que Nicole ‘Luli’ Moreno, la que se confesó con Eduardo Fuentes sobre distintos aspectos de su vida privada y profesional.

Y uno de los temas que no podía dejar de lado, es su relación con el empresario Ítalo Grottini, asegurando que «él dice que yo soy su novia, me presenta como su novia». A lo que el animador le consultó si acaso le gustaría casarse.

«Ay, ¿cómo me vería de novia? Yo creo que ese momento solo Dios sabe cuándo va a llegar. Siempre, desde que nació mi hijo, yo creo que he querido y ha sido mi sueño el de tener un familia bien constituida, con mucho amor, con muchos valores» confesó Luli.

Mientras que frente a la posibilidad de convertirse en madre nuevamente, la ex reina del Festival de Viña afirmó que «volver a ser madre sí, claramente me encantaría. Tener tres hijos más. Pero la verdad es que no está en mis planes aún».

Sobre su amorcito, Luli comentó que decidieron dejar de exponer su relación, pero que «es un tremendo hombre, lo admiro. Hemos pasado momentos muy lindos y somos como partner, nos entendemos, nos complementamos. Además que ambos pensamos lo mismo, que Dios nos preparó para estar juntos en estos momentos».

Luli en su faceta como mamá

Hace un tiempo, la influencer estuvo invitada a ‘Juego Textual’, donde se confesó sobre su maternidad, pues quedó embarazada de su único hijo, cuando tan solo tenía 14 años.

Según explicó Luli, su familia era muy conservadora y tradicional, y sus papás jamás se imaginaron que ella podría resultar embarazada tan joven. «Esto es lo que pasa cuando tus padres no te dan educación sexual. Yo jamás la tuve», dijo, y agregó que esa vez recibió el apoyo incondicional de una tía.

«Ella falleció de cáncer de mamas. La extraño un montón, era mi confidente y mi amiga, tenía mucha confianza con ella. Me encomiendo mucho a ella, fue la primera persona que me acompañó. Recuerdo que volví del consultorio, metí 100 pesos en el teléfono público y le dije a ella primero. Ella me apoyó y le fue a contar a mis padres», confesó.