Gala se fue en picada y funó a seguidora que se refirió a la educación de su hija 29 octubre

Definitivamente Gala Caldirola ya no da más con la mala onda por parte de sus seguidores, tanto así, que hace algunas horas se fue en picada y funó a una seguidora que hizo una crítica a la futura educación de su hija.

Aburrida de que se metan en su vida y la critiquen por todo lo que hace, en su cuenta de Instagram compartió el pantallazo del mensaje que le envió la mujer, el que entre varias cosas decía: “Ojalá a tu hija le enseñes los valores que tú no has tenido… Porque no he visto mujer más fácil y victimista en mi vida… Qué vergüenza das”.

(También te puede interesar: Seguidores de Gala están preocupados por los ojos de su bebé)

Ante sus palabras, la española respondió que, “ojalá ella crezca siendo tolerante y respetuosa con las mujeres”.

¡Mira!