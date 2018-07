Dani Castro cuenta la firme tras su salida de Mucho Gusto 31 julio

Hace algunas semanas Daniela Castro salió de Mucho Gusto, matinal donde le dieron un espacio para que se luciera en la cocina, lugar en en que desenvuelve a la perfección. Y este Lunes, la chiquilla estuvo de invitada en el programa La Noche es Nuestra, donde contó la firme de su salida.

Resulta que la polola de Pascual decidió renunciar a su trabajo, porque no estaba creciendo profesionalmente y se sentía como una planta. “Era un cactus, porque ni siquiera me regaban”, dijo. Agregando más tarde que: “No estoy dispuesta a estar esperando de que las cosas lleguen. Uno tiene que ir a buscarlo”

Además, la chef aseguró que “me fui en buena onda. Cualquier cosa, yo vuelvo, pero no me voy a quedar amarrá. Tengo la posibilidad de que no tengo hijos y por eso no tengo una responsabilidad tan grande como para haberme quedado”.

¡Mucha suerte para ella!