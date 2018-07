Coté López se despide de sus seguidores y anuncia una desintoxicación necesaria 4 julio

María José López, hace algunas horas sorprendió a su millón de seguidores en Instagram, luego de que decidiera despedirse temporalmente de todos quienes la acompañan desde el otro lado de la pantalla.

Y es que la chiquilla, quien día a día comparte fotos de sus paseos, de sus hijos, de sus recetas o de su maquillaje, aseguró que necesita alejarse del celular y de las redes sociales, porque se han convertido casi en una obsesión.

“En mi vida no me gusta ser dependiente de nada y menos tener vicios… Considero necesaria una desintoxicación. Me autodiagnostiqué y ahora me autoterapiaré”, escribió, asegurando que luego de un paseo que realizó, se dio cuenta de que toda la gente estaba pegada en sus celulares y ella no quiere que le pase lo mismo.

Por otro lado, la esposa del Mago Jiménez hizo un llamado a “dejar de pelear y sean felices. Hay más para ser felices que para estar triste”.