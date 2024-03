Coté López rompe el silencio tras rumores de un supuesto romance con famoso artista urbano 

La relación de María José «Coté» López y el exfutbolista, Luis «Mago» Jiménez, lleva bastante tiempo en el ojo del huracán. Durante los últimos días los rumores en torno a su quiebre amoroso del año pasado se dispararon, más aún cuando se empezó a mencionar a cierto cantante de la escena urbana.

Debemos recordar que en noviembre del 2023, ambos famosos revelaron que se encontraban en un proceso de separación. Esto después de 18 años de matrimonio y 4 hijos en común. No obstante, solo bastaron un par de semanas para que informaran que volverían a darse una oportunidad.

¿Con qué artista urbano relacionaron a Coté López?

Se debe destacar que las alarmas empezaron a través de TikTok. Lugar donde indicaron que Pailita era el enamorado secreto de Coté López. Además de la razón tras el rompimiento entre ella y el Mago Jiménez.

De hecho, fueron los propios seguidores del artista quienes comenzaron a preguntarle si estaba saliendo con la chiquilla. La anécdota incluso escaló a Twitter, donde múltiples usuarios comenzaron a comentar al respecto.

Sin embargo, y ante la ausencia de declaraciones por parte del cantante, fue la propia Coté López la que decidió salir para aclarar los hechos.

¿Existió un patas negras en la relación?

Debemos recordar que, previamente, el Mago Jiménez y Coté López aseguraron que no hubo terceras personas involucradas en su separación. Además, destacó que fue una decisión tomada en mutuo acuerdo.

Con respecto a los rumores de los últimos días, la chiquilla detalló, para el medio farandulero Infama, que realmente no entendía qué pasaba. De hecho, afirmó que la noticia le sorprendió, ya que «ayer me escribieron en una foto mía de él y no entendía».

Posteriormente, destacó que su mayor interacción con el cantante fue «hace mucho tiempo en una casilla de preguntas me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños (él y su ex)». En la misma indicó que esa vez solo «di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre».

«La verdad es hasta chistoso esta ridiculez», mencionó. Sin embargo, en la misma dijo que era un problema, ya que «tengo niños y super irresponsable de la prensa hacer un cahuín de NADA. Aunque estoy acostumbrada»

«Pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto», finalizó.