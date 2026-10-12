Luis Jiménez recibió una particular broma en redes sociales y no dudó en responder: así reaccionó

La polémica que involucró a Luis Jiménez, Gala Caldirola y María José López continúa dando que hablar. A casi dos meses de que saliera a la luz el escándalo, el exfutbolista protagonizó un nuevo momento en redes sociales. Esta vez, respondió con humor a un comentario que recordó los dichos de su expareja.

Todo comenzó en agosto de 2026, cuando se destapó una supuesta infidelidad de Jiménez a Gala Caldirola con Coté López, su exesposa. La controversia se extendió durante varias semanas y tuvo uno de sus momentos más comentados en el programa Primer Plano.

En aquella ocasión, la española participó en el espacio de espectáculos y contó cómo se enteró de la situación. Según relató, recibió una serie de mensajes de la propia María José López.

Durante la entrevista, Gala también reveló el contenido de uno de esos textos, que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“Textualmente, ella le ponía: ‘¿Y si le cuento a Gala que conmigo acababas en un minuto porque no te aguantabas más?’” (sic), recordó la exchica reality.

La respuesta de Luis Jiménez en redes sociales

Ahora, el exfutbolista volvió a llamar la atención con una de sus publicaciones. A través de sus redes sociales, ha compartido diferentes registros de su nueva etapa personal, entre ellos, imágenes practicando surf.

Fue precisamente en una de esas publicaciones donde un usuario aprovechó de lanzarle una broma relacionada con los antiguos dichos de su expareja.

“Duró menos de un minuto arriba de la tabla, tío Lucho”, escribió el internauta, haciendo alusión a las declaraciones que marcaron la polémica de agosto.

Lejos de molestarse, Jiménez optó por tomarse el comentario con humor y respondió brevemente: “Algo es algo”.

Su reacción también recibió una respuesta del mismo usuario, quien valoró la actitud del exjugador. “Lo bueno es que te lo tomas con humor, Luchín”, le escribió.

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