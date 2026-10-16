Figura del espectáculo revela que se instalará un pellet para dejar de beber: «basta de mandarme cagás curado…»

José Miguel Navarrete, conocido popularmente como Botota Fox, sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio importante en su vida. La figura televisiva decidió recurrir a un pellet para dejar de consumir alcohol, luego de reconocer que este hábito comenzó a perjudicarla.

La comediante compartió la noticia a través de sus historias de Instagram. Allí explicó que ya se realizó los exámenes médicos necesarios y que ahora solo espera la instalación del dispositivo.

La decisión también llega después de la controversia que protagonizó en redes sociales por sus comentarios sobre una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet en 2030.

En esa oportunidad, la transformista publicó un mensaje ofensivo contra la exmandataria en X. Posteriormente, eliminó la publicación y respondió a las críticas que recibió de los usuarios.

Botota Fox reconoce que el alcohol le está haciendo mal

En medio de este escenario, Botota Fox decidió sincerarse sobre sus hábitos de consumo y explicar por qué quiere iniciar este proceso.

“Me voy a poner el pellet porque ya basta de mandarme cagás curado, hay que madurar”, expresó en sus historias de Instagram.

Con estas palabras, la comediante dejó en claro que busca modificar su relación con el alcohol. Además, reconoció que el consumo le está haciendo mal y que siente que llegó el momento de tomar medidas.

“Creo que es tiempo, como les decía, de ir cambiando, de ir madurando y todo eso”, agregó.

La figura televisiva también adelantó que compartirá detalles de esta experiencia con sus seguidores. De esta manera, pretende mostrar públicamente cómo avanza el proceso y qué significa para ella tomar esta decisión.

“Les voy a estar contando mi experiencia con el pellet”, aseguró.

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