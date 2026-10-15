Youngers Discoteque anuncia fecha en Puerto Montt: una fiesta pensada para mayores de 50 años

Bailar, compartir y conocer gente no tiene edad. Con esa premisa, Caja Los Andes y la comunidad Youngers presentan Youngers Discoteque 50+, una iniciativa que busca ofrecer nuevos espacios de entretención y encuentro para personas mayores de 50 años. La propuesta anunció una fecha en Puerto Montt.

El evento invita a esta generación a disfrutar de la música y la vida social en un ambiente pensado para promover el bienestar y una vida activa. Además, busca derribar prejuicios asociados a la edad y fomentar nuevas experiencias entre sus participantes.

La iniciativa también responde a los desafíos que enfrenta este grupo etario. Según el Cincuentimeter, estudio realizado por Caja Los Andes junto a Cadem, el 85% de las personas mayores de 50 años ha sentido estrés, angustia o agotamiento. En tanto, el 67% considera que su estado de salud le permitirá mantenerse activo física y mentalmente durante los próximos cinco años.

“Tenemos una generación con ganas de seguir aportando a la sociedad, disfrutando y aprendiendo, pero que muchas veces no encuentra los espacios para hacerlo. Este tipo de instancias culturales y recreativas buscan precisamente eso: entregarles un momento de bienestar y encuentro de calidad con otros”, señaló Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

El evento se realizará el próximo 17 de octubre en el Centro de Vinculación de Puerto Montt. Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket.

¿Qué es Youngers Discoteque 50+?

Youngers es una comunidad y plataforma fundada por el publicista David Jana, que busca cambiar la manera en que se entiende la vida después de los 50 años. Su propuesta promueve una visión de esta etapa como un período para seguir aprendiendo, desarrollar proyectos y disfrutar nuevas experiencias.

En Chile, las personas de 50 años y más representan cerca de un tercio de la población, según los antecedentes entregados por la organización. Su participación en ámbitos como el trabajo. El consumo y la vida social también se vincula con tendencias como la economía plateada y la longevidad activa.

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