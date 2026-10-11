Cuatro famosos envueltos por la polémica: Estos son los primeros confirmados para el estreno de Vértigo en Canal 13

Vértigo prepara su regreso a las pantallas de Canal 13 con una nueva temporada que tendrá a Martín Cárcamo y Tita Ureta en la conducción. El programa debutará el próximo jueves 15 de octubre, a las 22:30 horas, con cuatro invitados que prometen abordar distintos temas de sus vidas personales y profesionales.

La nueva edición también contará con la participación del humorista Stefan Kramer, quien se sumará al espacio que busca recuperar su lugar en la televisión chilena.

Estos son los primeros confirmados para el estreno de Vértigo en Canal 13

Uno de los invitados será el cantante Douglas, quien recientemente confirmó el fin de su relación con Ana Sol Romero, luego de más de 20 años juntos. Tras la separación, surgieron distintas versiones sobre los motivos del quiebre, por lo que ahora, él podrá dar su versión.

Otra de las figuras que llegará al programa será Cecilia Bolocco, quien ya conoce el formato. En 2015, la animadora compartió la conducción con Martín Cárcamo mientras su hermana Diana Bolocco se encontraba con permiso prenatal y posnatal.

El cantante Leo Rey también formará parte del primer capítulo, luego de protagonizar una polémica durante su presentación en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins. En esa ocasión, lanzó una frase contra su excompañero Alexítico, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

La controversia también llegó a tribunales, luego de que Alexítico presentara una querella contra el cantante. Además, Leo Rey recientemente confirmó su participación en Lollapalooza Chile 2027.

Por último, Jean Philippe Cretton será otro de los invitados. El periodista se ha mantenido alejado de la televisión y, durante los últimos meses, denunció sufrir un supuesto acoso durante tres años, situación que habría afectado también a su familia y que decidió llevar ante la justicia.

Cretton ha manifestado que extraña la televisión y que le gustaría regresar a las entrevistas. Por lo que este jueves tendrá una nueva oportunidad en pantalla.

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