Ahora no utilizó su frase viral: Leo Rey dejó un sarcástico mensaje tras conocer la demanda de Alexítico

Leo Rey volvió a referirse indirectamente a su conflicto con Alexítico, luego de que se conociera la querella que el músico presentó en su contra. El cantante utilizó las redes sociales para dejar mensajes dirigidos a su antiguo compañero de La Noche.

La acción judicial surgió en medio de la polémica entre ambos artistas, que volvió a intensificarse tras la presentación de Leo Rey en la Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins.

Según consignó T13, la defensa de Alexis Morales interpuso la querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La presentación solicita 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de $1,5 millones de pesos.

Leo Rey dejó un sarcástico mensaje tras conocer la demanda de Alexítico

Uno de los principales antecedentes de la querella corresponde a los dichos que Leo Rey emitió en La Junta, programa de Julio César Rodríguez.

Durante el capítulo publicado el pasado 17 de septiembre, el animador le preguntó al cantante sobre una eventual reconciliación con Alexítico. En respuesta, el artista señaló que “tiene que chuparlo bien chupado, primero. Pero bien chupado… Chúpelo. Bien chupado”.

La defensa de Alexítico sostuvo que constituye una ofensa de carácter sexual “totalmente humillante y que busca mancillar la honra y dignidad” del músico.

Asimismo, la querella plantea que las declaraciones formarían parte de una actitud “hostil, beligerante, ofensiva, vulgar y burlesca” que Leo Rey habría mantenido hacia su excompañero.

Tras la difusión de la noticia, el cantante apareció en los comentarios de una publicación de T13 en Instagram, donde respondió con un breve mensaje: “Bendiciones alexinico”.

Posteriormente, Leo Rey también reaccionó a una publicación de CHV Noticias que abordó la querella presentada por Alexítico. En esa oportunidad, escribió: “Bendiciones Alexítico tqm”.

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