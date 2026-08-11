¡Remezón en Canal 13! Rostro clave de la señal habría renunciado a su programa: «No le interesa…»

Un nuevo movimiento podría remecer a Canal 13 y, particularmente, a “Hay que decirlo”. Luego de las recientes desvinculaciones de Manu González y Gisella Gallardo, ahora trascendió que Pamela Díaz también habría tomado una importante decisión respecto de su futuro en la señal.

La información fue entregada por la periodista Fanny Mazuela en el programa “Chismosos”, donde aseguró que la conductora del espacio de espectáculos habría presentado nuevamente su renuncia al canal.

Según explicó, la situación esta vez sería diferente a ocasiones anteriores, ya que la estación habría decidido aceptar su salida.

“Lo que trascendió este fin de semana, con respecto a que Pamela se iba también, eso es real, porque finalmente Pamela habría presentado una vez más la renuncia”, aseguró Mazuela.

La periodista agregó que anteriormente Canal 13 habría intentado retener a la comunicadora. Sin embargo, esta vez la determinación habría cambiado.

“Nunca se la aceptaban, por tratar de retenerla… la diferencia es que ahora le aceptaron la renuncia”, agregó.

El nuevo rumbo de Pamela Díaz

En el mismo espacio, Fanny Mazuela entregó detalles sobre los motivos que tendría Pamela Díaz para querer alejarse de “Hay que decirlo”.

De acuerdo con su versión, la animadora estaría buscando concentrarse en otros proyectos y ya tendría una plataforma propia que le permitiría desarrollar nuevos contenidos.

En ese sentido, apuntó a su canal de YouTube ONCE como uno de los espacios en los que Díaz estaría enfocando sus esfuerzos.

“Efectivamente ella se quiere ir, no le interesa el programa, va cuando quiere…quiere enfocarse en otra cosa y hace rato que se ve, se nota”, afirmó la periodista.

Por ahora, la eventual salida de Pamela Díaz se da en medio de una serie de cambios que han afectado al programa de espectáculos de Canal 13. La situación podría marcar una nueva etapa para “Hay que decirlo”, aunque resta conocer cómo continuará el espacio y quién asumiría sus funciones en caso de concretarse su partida.

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