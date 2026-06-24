Es el cuarto imputado y su padrastro lo entregó: Adolescente de 17 años es detenido por la muerte de niño de 12 años en encerrona en San Bernardo

Salieron nuevos antecedentes sobre el cuarto detenido por el robo con homicidio de un niño de 12 años. Recordemos que el pequeño falleció tras ser arrastrado por más de tres kilómetros luego de una encerrona registrada en la comuna de San Bernardo.

Según consignó Radio ADN, se trata de un adolescente de 17 años que se presentó voluntariamente ante las autoridades durante la jornada de este miércoles, acompañado por su padrastro. El menor enfrentará la formalización junto a los otros tres imputados del caso —de 21, 18 y 17 años— en una audiencia programada para las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Adolescente de 17 años se entrega a Carabineros por la muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Durante la instancia, la Fiscalía Occidente presentará cargos por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Estos delitos forman parte de la investigación tras la encerrona que terminó con la muerte del menor.

De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, varios de los detenidos ya mantenían registros previos por delitos asociados a encerronas, robos con intimidación y asaltos a estaciones de servicio.

En el caso de los adolescentes involucrados, ambos habían sido incorporados anteriormente al programa 24 Horas debido a anteriores delitos. Uno de ellos, detenido durante la jornada del martes, suma cuatro ingresos al sistema.

Respecto del joven de 17 años que se entregó ahora, las autoridades informaron que registra una detención previa y dos ingresos al Plan de Seguridad Integrada (PSI). Este pertenece al programa 24 Horas, que busca prevenir conductas de riesgo y restituir derechos vulnerados en niños, niñas y adolescentes.

Su primer ingreso ocurrió en abril de 2024, cuando tenía 15 años, tras verse involucrado en un caso de robo con intimidación. Ahí, lo derivaron a la municipalidad de San Bernardo. Posteriormente, en marzo de 2026, volvió a ingresar al programa por receptación de vehículo motorizado.

Por aquello, lo derivaron nuevamente a la municipalidad para evitar una reincidencia.

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